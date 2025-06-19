İşte Beşiktaş'ın Calabria için teklifi!

Kaliteli bir sağ bek arayışında olan Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Bright Osayi-Samuel'den istediği cevabı alamayınca rotayı İtalya'ya kırdı.
Milan'la kontratı sona eren Davide Calabria'yı gözüne kestiren yönetim, çalışmalara başladı. Sezonu Bologna'da kiralık tamamlayan 28 yaşındaki yıldızı Beşiktaş, imza parası ve 2 ile 2.5 milyon Euro'luk yıllık maaşla ikna etmeye çalışacak.
Geçen sezon toplamda 27 maçta süre bulan 28 yaşındaki Calabria, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Milan'la kontratı sona eren Davide Calabria'yı gözüne kestiren yönetim, çalışmalara başladı. Sezonu Bologna'da kiralık tamamlayan 28 yaşındaki yıldızı Beşiktaş, imza parası ve 2 ile 2.5 milyon Euro'luk yıllık maaşla ikna etmeye çalışacak.
Geçen sezon toplamda 27 maçta süre bulan 28 yaşındaki Calabria, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
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