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İşte Beşiktaş'ın Calabria için teklifi!

Beşiktaş, Milan ile sözleşmesi sona eren Davide Calabria'yı 2-2.5 milyon euro yıllık maaşla ikna etmek istiyor.

calendar 19 Haziran 2025 08:55
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
İşte Beşiktaş'ın Calabria için teklifi!
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Kaliteli bir sağ bek arayışında olan Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Bright Osayi-Samuel'den istediği cevabı alamayınca rotayı İtalya'ya kırdı.

Milan'la kontratı sona eren Davide Calabria'yı gözüne kestiren yönetim, çalışmalara başladı. Sezonu Bologna'da kiralık tamamlayan 28 yaşındaki yıldızı Beşiktaş, imza parası ve 2 ile 2.5 milyon Euro'luk yıllık maaşla ikna etmeye çalışacak.

Geçen sezon toplamda 27 maçta süre bulan 28 yaşındaki Calabria, 1 gol attı ve 1 asist yaptı. 




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