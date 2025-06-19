Üniversite Oyunları ve EYOF'ta mücadele edecek Artistik Cimnastik Büyük ve Genç Erkek Milli Takımı

- Üniversite Oyunları Erkek Milli Takımı:

- EYOF Genç Erkek Milli Takımı:

- Üniversite Oyunları Kadın Milli Takımı:

- EYOF Genç Kadın Milli Takımı:

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bolu'daki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen milli takım seçme yarışması iki gün sürdü.Büyük erkeklerde 18-25, genç erkeklerde 16-17 yaşların katılabildiği organizasyonda toplam 19 sporcu mücadele etti.Büyük erkeklerde 5, gençlerde ise 3 cimnastikçi milli takıma seçildi. Kadın milli takımları ise nisan ayında yapılan Türkiye Şampiyonası'nda belirlenmişti.Üniversite Oyunları 16-27 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da, EYOF ise 22-27 Temmuz tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek.Milli takıma seçilen cimnastikçilerin isimleri şu şekilde: