Kanada-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları galibiyet için parkede

Filenin Sultanları, 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasında 6. maçına Kanada karşısında çıkacak. Turnuvanın ikinci haftasında İstanbul'da maçlarını oynayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son olarak Dominik Cumhuriyetini set vermeden 3-0 mağlup ederek 5'te 5 yapmıştı. Filenin Sultanları, Kanada karşısında da galibiyet almak ve yoluna namağlup devam etmek istiyor. Peki, Kanada-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



KANADA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci hafta maçları kapsamında ikinci maçına İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Kanada karşısında çıkacak. 19 Haziran Perşembe günü saat 19.30'da başlayacak olan mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.



VNL'DE KALAN MAÇLAR

21 Haziran

19.30 Güney Kore-Türkiye



22 Haziran

19.30 Türkiye-Brezilya



3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)



9 Temmuz

21.30 Hollanda-Türkiye



11 Temmuz

21.30 Çekya-Türkiye



12 Temmuz

20.00 Türkiye-İtalya



13 Temmuz

21.00 Sırbistan-Türkiye



16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.



FİLENİN SULTANLARI İSTANBUL KADROSU



İlk haftadan farklı olarak Milli Takım kadrosunda Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas da yer alıyor. İşte, ikinci hafta kadrosu:



Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt

Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge



Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın

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