Kanada-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları galibiyet için parkede

Filenin Sultanları, 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasında 6. maçına Kanada karşısında çıkacak. Turnuvanın ikinci haftasında İstanbul'da maçlarını oynayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son olarak Dominik Cumhuriyetini set vermeden 3-0 mağlup ederek 5'te 5 yapmıştı. Filenin Sultanları, Kanada karşısında da galibiyet almak ve yoluna namağlup devam etmek istiyor. Peki, Kanada-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
KANADA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci hafta maçları kapsamında ikinci maçına İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Kanada karşısında çıkacak. 19 Haziran Perşembe günü saat 19.30'da başlayacak olan mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
VNL'DE KALAN MAÇLAR
21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye
22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya
3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye
16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
FİLENİN SULTANLARI İSTANBUL KADROSU
İlk haftadan farklı olarak Milli Takım kadrosunda Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas da yer alıyor. İşte, ikinci hafta kadrosu:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt
Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge
Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın
Haber ile daha fazlasına ulaşın: