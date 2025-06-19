Sezon öncesi transfer hazırlıklarını hızla sürdüren Beşiktaş'ta ilk hedeflerden biri Ciro Immobile'nin yerine bir santrfor takviyesi yapmak. Bu yönde hareket eden Beşiktaş Yönetiminin Anderlecth forması giyen Kasper Dolberg ile ilgilendiği öğrenildi.
Siyah-beyazlılar, Belçika Ligi'nde forma giyen Kasper Dolberg için girişimlerine hız verdi. Anderlecth'in Danimarkalı golcü için 5 milyon Euro seviyelerinde bir bonservis talep ettiği öne sürüldü. Beşiktaş ise daha ucuza bitirmek amacıyla pazarlıklarını sürdürüyor.
SOLSKJAER DOLBERG'E ONAY VERDİ
Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Danimarkalı golcü için onayı verdi. Deneyimli teknik adam golcü oyuncunun sistemi için çok yararlı olacağını ve zafere götürecek bir faktör olacağına inanıyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 45 maça 27 yaşındaki golcü, 24 gol, 2 asist kaydetti.
Siyah-beyazlılar, Belçika Ligi'nde forma giyen Kasper Dolberg için girişimlerine hız verdi. Anderlecth'in Danimarkalı golcü için 5 milyon Euro seviyelerinde bir bonservis talep ettiği öne sürüldü. Beşiktaş ise daha ucuza bitirmek amacıyla pazarlıklarını sürdürüyor.
SOLSKJAER DOLBERG'E ONAY VERDİ
Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Danimarkalı golcü için onayı verdi. Deneyimli teknik adam golcü oyuncunun sistemi için çok yararlı olacağını ve zafere götürecek bir faktör olacağına inanıyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 45 maça 27 yaşındaki golcü, 24 gol, 2 asist kaydetti.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...