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Solskjaer, golcüye onayı verdi: Kasper Dolberg!

Yeni golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir isim daha öne sürüldü. Siyah-beyazlıların son olarak Anderlecth forması giyen Kasper Dolberg ile ilgilendiği öğrenildi.

calendar 19 Haziran 2025 08:42
Fotoğraf: Imago
Solskjaer, golcüye onayı verdi: Kasper Dolberg!
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Sezon öncesi transfer hazırlıklarını hızla sürdüren Beşiktaş'ta ilk hedeflerden biri Ciro Immobile'nin yerine bir santrfor takviyesi yapmak. Bu yönde hareket eden Beşiktaş Yönetiminin Anderlecth forması giyen Kasper Dolberg ile ilgilendiği öğrenildi.

Siyah-beyazlılar, Belçika Ligi'nde forma giyen Kasper Dolberg için girişimlerine hız verdi. Anderlecth'in Danimarkalı golcü için 5 milyon Euro seviyelerinde bir bonservis talep ettiği öne sürüldü. Beşiktaş ise daha ucuza bitirmek amacıyla pazarlıklarını sürdürüyor.

SOLSKJAER DOLBERG'E ONAY VERDİ

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Danimarkalı golcü için onayı verdi. Deneyimli teknik adam golcü oyuncunun sistemi için çok yararlı olacağını ve zafere götürecek bir faktör olacağına inanıyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 45 maça 27 yaşındaki golcü, 24 gol, 2 asist kaydetti. 

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