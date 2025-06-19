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Fenerbahçe'den yalanlama: "Bu haber doğru değil"

Fenerbahçe, futbol direktörü Devin Özek'in kendisine bir yardımcı aradığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

calendar 19 Haziran 2025 11:38 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 11:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den yalanlama: 'Bu haber doğru değil'
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Fenerbahçe, futbol direktörü Devin Özek'in kendisine bir yardımcı aradığı ve görüşmelerin başladığı yönünde şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbol Direktörümüz Sayın Devin Özek'in ekibinde çalışmak üzere bir yardımcı önerdiği ve bu doğrultuda bir isimle görüşmelerin başladığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüzün bu yönde herhangi bir planlaması veya tasarrufu bulunmamaktadır.

Bunun dışında, son dönemde futbol takımımız özelinde kamuoyunda yer alan ancak doğrudan Kulübümüz tarafından paylaşılmayan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."


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