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Okan Aydoğan, Dünya Şampiyonası Milli Takım kadrosunda

Daha önce Dünya Şampiyonası'nda ilk 6 derecesi bulunan Okan Aydoğan Milli Takım kadrosuna seçildi.

calendar 19 Haziran 2025 13:12
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Okan Aydoğan, Dünya Şampiyonası Milli Takım kadrosunda
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Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nden Okan Aydoğan, 2025 UCI Dağ Bisikleti Eliminator (XCE) Dünya Şampiyonası için Milli Takım kadrosuna seçildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2025 UCI Dağ Bisikleti Eliminator (XCE) Dünya Şampiyonası bu hafta sonu Sakarya'da başlıyor. Organizasyonda, Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcusu Okan Aydoğan, Dağ Bisikleti Milli Takımı kadrosunda yer alacak.

Daha önce Dünya Şampiyonası'nda ilk 6'ya girerek XCE klasmanında derece elde eden Okan Aydoğan, adını uluslararası arenada da duyurmuştu. Aydoğan'ın, bu yıl da milli formayla büyük bir mücadele vermeye hazırlandığı aktarıldı.


Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü, farklı branşlarda olduğu gibi bisiklet sporunda da ulusal ve uluslararası başarılar elde eden sporcular yetiştirmeye devam edeceğini açıkladı.


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