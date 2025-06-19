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Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu yaklaşıyor

Bu yıl 8.'si gerçekleşecek olan koşu, 18-20 Temmuz arasında düzenlenecek.

calendar 19 Haziran 2025 12:37 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 12:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu yaklaşıyor
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Bursa'da Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, 18-20 Temmuz'da düzenlenecek.

Uludağ Alan Başkanlığı ev sahipliğinde ve Uludağ Premium'un isim sponsorluğundaki koşu, "Uludağ'da Koşmayı Hayal Et" sloganıyla bu yıl 8'inci kez gerçekleştirilecek.

Mint Organizasyon tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Uludağ Alan Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla gerçekleşecek yarışta Adım Adım, sosyal sorumluluk partneri olarak yer alacak.


Ultra Trail, 100 kilometre, 66 kilometre, 30 kilometre, 16 kilometre, 6 kilometre ve bu yıl yeni eklenen 42 kilometre olmak üzere 6 parkurda koşulacak.

Katılımcılar, erkek-kadın genel klasman, erkek-kadın 40, erkek-kadın 40+, erkek-kadın 50+, erkek-kadın 60+ yaş kategorilerinde yarışacak.


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