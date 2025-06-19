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Knicks'te Jason Kidd ihtimali hâlâ masada

New York Knicks'in başantrenörlük için Dallas Mavericks koçu Jason Kidd'i getirme planı henüz tamamen rafa kaldırılmış değil.

calendar 19 Haziran 2025 13:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Knicks'te Jason Kidd ihtimali hâlâ masada
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New York Knicks'in başantrenörlük için Dallas Mavericks koçu Jason Kidd'i getirme planı henüz tamamen rafa kaldırılmış değil.

SNY'den Ian Begley'nin haberine göre, geçtiğimiz hafta Mavericks'in Kidd'le görüşme talebini reddetmesine rağmen, bu ihtimal tamamen sona ermedi.

Kidd, 2021 yılında Mavericks'in başına geçmiş ve takımı 2024'te NBA Finalleri'ne taşımıştı. Dallas, geçtiğimiz playoff döneminde Kidd'le sözleşme uzatmıştı.


Knicks'in bu hafta Memphis Grizzlies'ten ayrılan Taylor Jenkins ve Sacramento Kings'ten kovulan Mike Brown ile görüşeceği bildirildi.

New York, Doğu Konferansı Finalleri'ne çıkmasına rağmen Tom Thibodeau ile yollarını ayırmıştı. Kidd dışında Billy Donovan, Quin Snyder, Ime Udoka ve Chris Finch gibi halihazırda görevde olan diğer başantrenörlerle de temasa geçildiği bildirildi. Donovan'ın ise Chicago Bulls ile yeni bir sözleşmeye yakın olduğu belirtildi.


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