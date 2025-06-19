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Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi: Promise David

Galatasaray, Osimhen ve Jonathan David'in yanı sıra Union SG'nin golcüsü Promise David için de harekete geçti.

calendar 19 Haziran 2025 08:59
Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi: Promise David
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Yeni sezon öncesinde kadrosunu yıldız bir golcüyle güçlendirmek isteyen Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. 

Victor Osimhen'i bekleyen ve bonservisi elinde olan Jonathan David ile de temas halinde olan sarı kırmızılılar, Belçika ekibi Union SG'de forma giyen Promise David'i de listesine ekledi.

OKAN BURUK, PROMISE DAVID'E SICAK BAKIYOR

Takvim'in haberine göre Galatasaraylı kurmaylar Kanadalı yıldız için maliyet araştırmasına başladı ve oyuncunun menajeri ile ilk teması kurdu. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un da Promise David'e çok sıcak baktığı gelen haberler arasında.

PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON EURO



Avrupa'nın dev kulüplerinin de peşinde olduğu 23 yaşındaki futbolcu, 1.95 metrelik boyuyla rakip stoperlere zor anlar yaşatıyor. Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan Promise, geçen sezon 41 maçta forma giyerken 24 gol ve 5 asist üretti.

Yıldız futbolcu, toplamda 29 gole katkıda bulundu. Kanada Milli Takımı'nda 2 kez forma giyen ve 2 gol atan genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. Genç yıldız, 2024 yılında Kalju'dan Union SG.'ye 600 bin Euro'ya transfer olmuştu.




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