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Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi!

Galatasaray, serbest kalma maddesi Temmuz'da sona erecek Osimhen için Napoli ile bonservis görüşmelerini sürdürüyor.

calendar 19 Haziran 2025 08:52 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 08:55
Fotoğraf: AA
Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi!
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Geride kalan sezonda attığı goller ve yaptığı asistlerle Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunda başrol oynayan Victor Osimhen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 

Takvim'in İtalyan basınından derlediği habere göre, Sarı kırmızılı takımın bonservisini almak için Napoli ile görüşmelerini sürdürdüğü 26 yaşındaki futbolcunun Çizme ekibi ile yaptığı kontratta yer alan 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin Temmuz ayında sona ereceğini öne sürdü.

KARARI BEKLENİYOR



İddiaya göre Galatasaray 1 Temmuz'dan itibaren Osimhen'i 75 milyon Euro'dan daha düşük bir bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katabilecek.

Çok sayıda talibi bulunan yıldız futbolcunun transferle ilgili kararını ilerleyen günlerde vermesi bekleniyor.




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