Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi!

Geride kalan sezonda attığı goller ve yaptığı asistlerle Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunda başrol oynayan Victor Osimhen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.



Takvim'in İtalyan basınından derlediği habere göre, Sarı kırmızılı takımın bonservisini almak için Napoli ile görüşmelerini sürdürdüğü 26 yaşındaki futbolcunun Çizme ekibi ile yaptığı kontratta yer alan 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin Temmuz ayında sona ereceğini öne sürdü.



KARARI BEKLENİYOR

İddiaya göre Galatasaray 1 Temmuz'dan itibaren Osimhen'i 75 milyon Euro'dan daha düşük bir bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katabilecek.Çok sayıda talibi bulunan yıldız futbolcunun transferle ilgili kararını ilerleyen günlerde vermesi bekleniyor.