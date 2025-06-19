Juventus, Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Al Ain'i 5-0 mağlup etti.Karşılaşmada, 31. dakikada güzel bir gol ile farkı üçe çıkaran Kenan Yıldız maç sonunda açıklamalarda bulundu.Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Kenan,ifadelerini kullandı.Mevkisi hakkında konuşan Kenan,dedi.Çıktığı her turnuvada ilk maçında gol atmasıyla ilgili konuşan Kenan,ifadelerini kullandı.Juventus efsanesi Del Piero ile hala görüştüğünü söyleyen Kenan,ifadelerini kullandı.Son olarak Igor Tudo hakkında konuşan Kenan Yıldız,dedi.