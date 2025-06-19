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Kolo Muani'den geleceği için açıklama

Juventus'un PSG'den kiraladığı Kolo Muani, geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

calendar 19 Haziran 2025 11:26
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Kolo Muani'den geleceği için açıklama
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Juventus, BAE ekibi Al Ain'i 5-0 mağlup etti. Karşılaşmada iki gol kaydeden Kolo Muani, geleceğiyle ilgili açıklamarda bulundu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Muani, "Juventus'ta çok mutluyum ve burada kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Juventus ile olan kiralık sözleşmesi 15 Temmuz'da sona erecek olan Fransız futbolcu, PSG'ye geri dönecek. Kolo Muani'nin Fransız ekibiyle sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

PERFORMANSI

İtalyan ekibinde 34 maça çıkan Muani, 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.


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