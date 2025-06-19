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Tottenham'ın yeni hocası Frank Thomas!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, teknik direktörlük koltuğuna Frank Thomas'ı getirdiğini açıkladı.

calendar 19 Haziran 2025 01:25 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 01:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Tottenham'ın yeni hocası Frank Thomas!
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İngiltere Premier League ekiplerinden Tottenham, teknik direktörlük görevine Thomas Frank'in getirildiğini açıkladı.
 
UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından Ange Postecoglou'yla yollarını ayıran Tottenham'da yeni teknik direktör Danimarkalı Thomas Frank oldu oldu.
 
Frank, 2018'den bu yana Brentford'da çalışıyordu. Danimarkalı teknik direktör, 2016'da İngiliz ekibiyle yardımcı antrenör olarak anlaşırken iki yıl sonra takımın başına geçti.
 
Ange Postecoglou yönetiminde Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşan Tottenham, Premier League'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirmiş ve ligi 17. sırada bitirmişti.

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