19 Haziran
Palmeiras-Al Ahly SC
19:00
19 Haziran
Inter Miami CF-FC Porto
22:00
20 Haziran
Seattle Sounders FC-Atletico Madrid
01:00
20 Haziran
Paris Saint-Germain-Botafogo RJ
04:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Trabzonspor'da hedef Lazaros Rota

Pedro Malheiro ile yollarını ayıran Trabzonspor'da sağ bekin en büyük adayı Lazaros Rota.

calendar 19 Haziran 2025 10:36
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da hedef Lazaros Rota
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Pedro Malheiro'yu 7 milyon dolara Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Wasl'a gönderen Trabzonspor, yeni sağ bek arayışlarını tam gaz sürdürüyor.

Trabzonspor'a en yakın isim ise Lazaros Rota… AEK Atina'da forma giyen Yunan futbolcu için Trabzonspor'un 1.5-2 milyon Euro arası bir bonservis bedeliyle transferi tamamlamaya uğraştığı öğrenildi.

Öte yandan Trabzonspor, Onuachu için kulübü Southampton ile anlaşmak üzere. Peşinat ve ödeme taksitleriyle ilgili sorunlar çözülürse Nijeryalı forvet imzaya gelecek.

Lazaros Rota geçtiğimiz sezon Aek Atina fomasıyla 33 maça çıkarken 4 asist kaydetti.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.