Trabzonspor'da hedef Lazaros Rota

Pedro Malheiro'yu 7 milyon dolara Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Wasl'a gönderen Trabzonspor, yeni sağ bek arayışlarını tam gaz sürdürüyor.



Trabzonspor'a en yakın isim ise Lazaros Rota… AEK Atina'da forma giyen Yunan futbolcu için Trabzonspor'un 1.5-2 milyon Euro arası bir bonservis bedeliyle transferi tamamlamaya uğraştığı öğrenildi.



Öte yandan Trabzonspor, Onuachu için kulübü Southampton ile anlaşmak üzere. Peşinat ve ödeme taksitleriyle ilgili sorunlar çözülürse Nijeryalı forvet imzaya gelecek.



Lazaros Rota geçtiğimiz sezon Aek Atina fomasıyla 33 maça çıkarken 4 asist kaydetti.



