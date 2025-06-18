Haber Tarihi: 18 Haziran 2025 14:58 - Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2025 14:58

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler oldu? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçları ne zaman?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe bu yıl 2 ön eleme turunun ardından başarılı sonuçlar alarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için mücadele edecek. Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turunda ise Portekiz, Belçika, İskoçya, Yunanistan ve Hollanda gibi ülkelerin temsilcileriyle karşılaşma ihtimali bulunuyor. Peki, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler oldu?

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler oldu? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçları ne zaman?
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Süper Lig'de 2024/25 sezonunu 84 puanla 2'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele etme hakkı kazanmıştı. Sarı-lacivertli ekibin 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler oldu?

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri şu şekilde;

Benfica

Club Brugge

Rangers / Panathinaikos

Feyenoord

FENERBAHÇE'NİN 3. ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'ne 3. Eleme Turu'ndan katılma şansı yakalayan Fenerbahçe'nin oynayacağı 3. tur ön eleme maçlarının takvimi belli oldu.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına 5-6 Ağustos 2025 tarihlerinde çıkacak.

Rövanş maçları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

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