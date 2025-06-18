Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler oldu? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçları ne zaman?

Süper Lig'de 2024/25 sezonunu 84 puanla 2'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele etme hakkı kazanmıştı. Sarı-lacivertli ekibin 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler oldu?



FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ



Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri şu şekilde;



Benfica



Club Brugge



Rangers / Panathinaikos



Feyenoord



FENERBAHÇE'NİN 3. ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi'ne 3. Eleme Turu'ndan katılma şansı yakalayan Fenerbahçe'nin oynayacağı 3. tur ön eleme maçlarının takvimi belli oldu.



Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına 5-6 Ağustos 2025 tarihlerinde çıkacak.



Rövanş maçları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: