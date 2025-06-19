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Fenerbahçe'de uygun maliyetli stoper aranıyor!

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain ve Milan Skriniar'ın indirime yanaşmaması durumunda stoper takviyesi için daha uygun maliyetli isimlere yönelecek.

calendar 19 Haziran 2025 08:28
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de uygun maliyetli stoper aranıyor!
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Fenerbahçe'de forvetin ardından transfer yapılması gereken en önemli bölgelerin başında stoper geliyor.

MAAŞI VE BONSERVİSİ ENGEL

Fenerbahçe'nin bu bölge için en büyük adayı geçen sezonun ikinci Paris Saint-Germain'den kiralanan Milan Skriniar. Ancak 30 yaşındaki futbolcunun yüksek maaş talebi ve bonservisi transfere engel oluyor.

Fenerbahçe, bu noktada Skriniar ve Paris Saint-Germain'den indirim bekliyor. Sarı-lacivertliler, Skriniar ve PSG'nin indirim yapmaması durumunda stoper takviyesi için daha uygun maliyetli isimlere yönelecek.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 23 maçta süre bulan Milan Skriniar, 3 gol attı ve 2 asist yaptı. 


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