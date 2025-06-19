Fenerbahçe'de uygun maliyetli stoper aranıyor!

Fenerbahçe'de forvetin ardından transfer yapılması gereken en önemli bölgelerin başında stoper geliyor.
MAAŞI VE BONSERVİSİ ENGEL
Fenerbahçe'nin bu bölge için en büyük adayı geçen sezonun ikinci Paris Saint-Germain'den kiralanan Milan Skriniar. Ancak 30 yaşındaki futbolcunun yüksek maaş talebi ve bonservisi transfere engel oluyor.
Fenerbahçe, bu noktada Skriniar ve Paris Saint-Germain'den indirim bekliyor. Sarı-lacivertliler, Skriniar ve PSG'nin indirim yapmaması durumunda stoper takviyesi için daha uygun maliyetli isimlere yönelecek.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 23 maçta süre bulan Milan Skriniar, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
MAAŞI VE BONSERVİSİ ENGEL
Fenerbahçe'nin bu bölge için en büyük adayı geçen sezonun ikinci Paris Saint-Germain'den kiralanan Milan Skriniar. Ancak 30 yaşındaki futbolcunun yüksek maaş talebi ve bonservisi transfere engel oluyor.
Fenerbahçe, bu noktada Skriniar ve Paris Saint-Germain'den indirim bekliyor. Sarı-lacivertliler, Skriniar ve PSG'nin indirim yapmaması durumunda stoper takviyesi için daha uygun maliyetli isimlere yönelecek.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 23 maçta süre bulan Milan Skriniar, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
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