Sancho, Napoli ile anlaştı! Gözler Manchester United'da

İngiliz yıldız Jadon Sancho'nun geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.



Sky Sports'un haberine göre Jadon Sancho, Napoli ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı.



Manchester United, İngiliz oyuncu için 25 milyon € bonservis bedeli talep ediyor ve kulüpler arasında henüz bir anlaşma sağlanamadı.



PERFORMANSI



Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Chelsea'de 41 maça çıkan Sancho, 5 gol 8 asistlik katkı sağladı.