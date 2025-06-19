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Merkezefendi Basket takımı, kadrosunu büyük oranda koruyacak

Merkezefendi Basket takımı başkanı Veli Deveciler, gelecek sezon planlanlaması ile ilgili konuştu.

calendar 19 Haziran 2025 13:30 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 13:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Merkezefendi Basket takımı, kadrosunu büyük oranda koruyacak
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Basketbol Süper Ligi'nde yaptığı müthiş çıkışla kümede kalmayı başaran Merkezefendi Belediyesi Basket yeni sezonda kadrosunu önemli oranda koruyacak.

Antrenör Zafer Aktaş yönetiminde Süper Lig'de 5'inci sezonda da yer almayı garantileyen Denizli temsilcisinde Başkan Veli Deveciler transferle ilgili açıklama yaptı.

Kulüpte yıllardır yönetimiyle birlikte görev yapan Veli Deveciler, kadroyu büyük oranda koruyacaklarını belirterek, "Takımda yerli oyuncularımız kalacak. Kadrodaki 2-3 yabancımızla da yola devam edeceğiz. Ligimizi tanıyan ve kaliteli oyuncularla görüşüyoruz. Ligde daha önce forma giymiş ve ligi iyi bilen 1-2 oyuncuyla anlaşmak istiyoruz" dedi.

 


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