Golden State Warriors'ın süper yıldızı Stephen Curry'nin babası Dell Curry, oğlunun basketbolu bırakmaya niyetli olmadığını söyledi.RG.org'dan DJ Siddiqi'ye konuşan Dell Curry,ifadelerini kullandı.37 yaşındaki Curry, 16. NBA sezonunu tamamladı ve Warriors ile 2026-27 sezonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Dell Curry, oğlunun 40'lı yaşlarının başında bile etkili olabileceğine inanıyor:Curry bu sezon 24.5 sayı, 6 asist ve 4.4 ribaund ortalamalarıyla 11. kez All-Star seçildi.