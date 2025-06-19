Golden State Warriors'ın süper yıldızı Stephen Curry'nin babası Dell Curry, oğlunun basketbolu bırakmaya niyetli olmadığını söyledi.
RG.org'dan DJ Siddiqi'ye konuşan Dell Curry, "Oyunu hâlâ çok seviyor. Kazanmayı ve bir şampiyonluk daha elde etmeyi istiyor. Emeklilik penceresine daha çok uzağız. Ama zamanı geldiğinde doğru kararı verecektir." ifadelerini kullandı.
37 yaşındaki Curry, 16. NBA sezonunu tamamladı ve Warriors ile 2026-27 sezonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Dell Curry, oğlunun 40'lı yaşlarının başında bile etkili olabileceğine inanıyor:
"Kesinlikle. Çünkü şut atabiliyor. Bu onun sürekli savunulması gerektiği anlamına geliyor. Onu 40-41 yaşında köşeye koysanız bile savunmanız gerek. Bu da takım arkadaşlarına alan yaratıyor. Bugünün NBA'inde şutör oyunculara her zaman ihtiyaç var. Ama söz konusu Steph Curry olunca, ne zaman bırakmak istediğine sadece kendisi karar verir."
Curry bu sezon 24.5 sayı, 6 asist ve 4.4 ribaund ortalamalarıyla 11. kez All-Star seçildi.
RG.org'dan DJ Siddiqi'ye konuşan Dell Curry, "Oyunu hâlâ çok seviyor. Kazanmayı ve bir şampiyonluk daha elde etmeyi istiyor. Emeklilik penceresine daha çok uzağız. Ama zamanı geldiğinde doğru kararı verecektir." ifadelerini kullandı.
37 yaşındaki Curry, 16. NBA sezonunu tamamladı ve Warriors ile 2026-27 sezonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Dell Curry, oğlunun 40'lı yaşlarının başında bile etkili olabileceğine inanıyor:
"Kesinlikle. Çünkü şut atabiliyor. Bu onun sürekli savunulması gerektiği anlamına geliyor. Onu 40-41 yaşında köşeye koysanız bile savunmanız gerek. Bu da takım arkadaşlarına alan yaratıyor. Bugünün NBA'inde şutör oyunculara her zaman ihtiyaç var. Ama söz konusu Steph Curry olunca, ne zaman bırakmak istediğine sadece kendisi karar verir."
Curry bu sezon 24.5 sayı, 6 asist ve 4.4 ribaund ortalamalarıyla 11. kez All-Star seçildi.
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