ESPN'in haberine göre Giannis Antetokounmpo, yaz döneminde çıkan söylentilere rağmen Milwaukee Bucks'ta kalmaya kararlı. Ancak yıldız oyuncu, yönetimin bu yaz takımı güçlendirme konusundaki ciddiyetini görmek istiyor.Antetokounmpo, takımın yaşlanan kadrosu ve draft hakkı eksikliği gibi yapısal sıkıntıların farkında. Bu nedenle yaz dönemi hamlelerini bekleyip, uzun vadeli kararlarını buna göre verecek.Durumu karmaşıklaştıran bir diğer etken ise Damian Lillard'ın aşil sakatlığı. Lillard'ın büyük kontratının yanında kadro derinliği sağlamak, Bucks yönetiminin elini zorlaştırıyor.Middleton-Kuzma takası bu noktada devreye giriyor. Bu hamleyle elde edilen orta seviye ve yıllık istisna sözleşmeleri, Gary Trent Jr. gibi isimlerle sözleşme imzalama veya tecrübeli bir oyun kurucu takviyesi yapma olasılığını doğuruyor.Ancak soru işaretleri hâlâ mevcut: Brook Lopez veya Bobby Portis takımda tutulabilecek mi? Connaughton'ın biten sözleşmesi ve eldeki istisnalar bir takasla değerlendirilip, kimyayı bozmadan kadro güçlendirilebilir mi?Tüm bu sorular, Giannis'in Milwaukee'deki geleceğini belirleyebilir. Eğer yönetim kararlı davranır ve rol oyuncularını geliştirip akıllı hamlelerle kadroyu güçlendirirse, Giannis yeni bir şampiyonluk yolculuğunu burada görebilir. Aksi halde, Milwaukee'nin şampiyonluk vizyonuna sahip olup olmadığını sorgulamaya başlayabilir.Bucks, bu yaz çok dar bir pencerede önemli kararlar almak zorunda.