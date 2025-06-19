- "Çok fazla demir parçası üzerimize geliyordu"





Grekoromen Güreş Milli Takımı Antrenörü Atakan Yüksel, İsrail'in İran'a saldırılarına canlı şahit olduklarını ve takım olarak zorlu bir yolculukla yurda döndüklerini belirtti.İran'da katıldıkları Uluslararası Tahti Turnuvası esnasında İsrail'in Şiraz kentine düzenlediği saldırıları görüntüleyen Grekoromen Güreş Milli Takımı Antrenörü Atakan Yüksel, yaşadıklarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Milli takım olarak İran'da başarılı bir organizasyon geçirdiklerini anlatan Yüksel,ifadelerini kullandı.Dışarıda arkadaşlarıyla otururken saldırılara şahit olduğunu dile getiren Yüksel, şunları kaydetti:Daha önce hiç savaş görmediklerini belirten Yüksel,diye konuştu.Bu tür saldırılara canlı şahit olmanın kötü bir duygu olduğunu aktaran Yüksel,ifadelerini kullandı.Savaşların sona ermesi dileğinde bulunan Yüksel,diye konuştu.