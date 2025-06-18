18 Haziran
M.City-Wydad
2-0
18 Haziran
Real Madrid-Al Hilal
22:00
19 Haziran
Pachuca-RB Salzburg
01:00
19 Haziran
Al-Ain-Juventus
04:00
18 Haziran
Ranheim-Start
0-057'
18 Haziran
Stabaek-Egersund
1-052'
18 Haziran
Skeid-Sogndal
0-254'
18 Haziran
Odds Ballklubb-Mjoendalen
1-157'
18 Haziran
Moss-Hoedd
2-055'
18 Haziran
Lillestroem-Aasane
2-156'
18 Haziran
Kongsvinger-Aalesund
1-057'
18 Haziran
Lyn-Raufoss
0-155'
18 Haziran
Ilves-SJK
2-3
18 Haziran
IFK Mariehamn-KuPS Kuopio
1-0
18 Haziran
HJK-Haka
1-012'
18 Haziran
VPS-IF Gnistan
0-012'
18 Haziran
FF Jaro-Oulu
0-011'
18 Haziran
Jeju SK-Gwangju
0-1

Manchester City, ilk yarıda fişi çekti!

Manchester City, Kulüpler Dünya Kupası ilk maçında Wydad Casablanca'yı 2-0 mağlup etti.

calendar 18 Haziran 2025 21:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Manchester City, ilk yarıda fişi çekti!
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Manchester City ile Wydad karşı karşıya geldi. Philadelphia'daki Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 2-0 kazandı.

Manchester City'nin gollerini 2. dakikada Philip Foden ve 42. dakikada Jeremy Doku kaydetti. İngiliz ekibinin sağ bek oyuncusu Rico Lewis, 88. dakikada kırmızı kart gördü.

Manchester City'nin yeni transferleri Rayan Cherki ve Tijjani Reijnders karşılaşmaya ilk 11 başladı. Rayan Cherki yerini 60. dakikada Erling Haaland'a bıraktı.


Bu sonuçla birlikte City turnuvaya 3 puanla başladı, Wydad ise puanla tanışamadı.

Manchester City, 23 Haziran'da Al Ain ile karşılaşacak. Wydad ise 22 Haziran'da Juventus ile mücadele edecek.


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