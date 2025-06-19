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Taraftar sabırsız, Onuachu resmileşiyor mu? Peşinat pazarlığı!

Eski futbolcusu Paul Onuachu ile anlaşan Trabzonspor, 5 milyon euro olarak belirtilen bonservis pazarlığında.

calendar 19 Haziran 2025 10:09 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 10:11
Haber: Türkiye, Fotoğraf: X.com
Taraftar sabırsız, Onuachu resmileşiyor mu? Peşinat pazarlığı!
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Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kadrosunda kiralık olarak yer alan Simon Banza'yı Braga'dan alamayınca, eski golcüsü Paul Onuachu'yu yeniden renklerine bağlamak için harekete geçti.

Başkan Ertuğrul Doğan'ın bizzat açıkladığı transferde son aşamaya gelinirken, Trabzonspor yönetimi, Nijeryalı forvetle her konuda anlaşma sağladı.

PEŞİNAT PAZARLIĞI VE ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME

Nijerya'da bulunan Onuachu, sağlık kontrollerini tamamlamak üzere Türkiye'ye gelmeyi bekliyor. Nijerya basını, oyuncunun Trabzonspor ile üç yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu.


Ancak transferin resmiyet kazanması için Southampton ile anlaşma sağlanması gerekiyor.
TAKSİT KRİZİ: SOUTHAMPTON PEŞİN İSTİYOR

2023 yılında Genk'ten 18 milyon euro karşılığında Southampton'a transfer olan Onuachu için Trabzonspor, 5 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Premier Lig'den düşen İngiliz ekibi, bu bedelin peşin ödenmesini talep ederken, Trabzonspor yönetimi üç taksit ödeme planı üzerinde pazarlık yürütüyor.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI
31 yaşındaki Onuachu, 2023-24 sezonunda Southampton formasıyla 28 resmi maçta yer aldı. Ancak Nijeryalı forvet, bu karşılaşmalarda sadece 4 gol atabildi ve bir de asist yaptı.

Taraftarlar, Onuachu'nun Trabzonspor'a dönüşünün resmileşmesini sabırsızlıkla bekliyor. Transferin son durumu önümüzdeki günlerde netleşecek.


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