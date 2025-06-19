Taraftar sabırsız, Onuachu resmileşiyor mu? Peşinat pazarlığı!

PEŞİNAT PAZARLIĞI VE ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME

TAKSİT KRİZİ: SOUTHAMPTON PEŞİN İSTİYOR

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kadrosunda kiralık olarak yer alan Simon Banza'yı Braga'dan alamayınca, eski golcüsü Paul Onuachu'yu yeniden renklerine bağlamak için harekete geçti.Başkan Ertuğrul Doğan'ın bizzat açıkladığı transferde son aşamaya gelinirken, Trabzonspor yönetimi, Nijeryalı forvetle her konuda anlaşma sağladı.Nijerya'da bulunan Onuachu, sağlık kontrollerini tamamlamak üzere Türkiye'ye gelmeyi bekliyor. Nijerya basını, oyuncunun Trabzonspor ile üç yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu.Ancak transferin resmiyet kazanması için Southampton ile anlaşma sağlanması gerekiyor.2023 yılında Genk'ten 18 milyon euro karşılığında Southampton'a transfer olan Onuachu için Trabzonspor, 5 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Premier Lig'den düşen İngiliz ekibi, bu bedelin peşin ödenmesini talep ederken, Trabzonspor yönetimi üç taksit ödeme planı üzerinde pazarlık yürütüyor.GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI31 yaşındaki Onuachu, 2023-24 sezonunda Southampton formasıyla 28 resmi maçta yer aldı. Ancak Nijeryalı forvet, bu karşılaşmalarda sadece 4 gol atabildi ve bir de asist yaptı.Taraftarlar, Onuachu'nun Trabzonspor'a dönüşünün resmileşmesini sabırsızlıkla bekliyor. Transferin son durumu önümüzdeki günlerde netleşecek.