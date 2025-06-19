Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı LeBron James, NBA kariyerinin ardından oyunculuk dünyasına daha fazla adım atmaya istekli olduğunu açıkladı.Daha önce Trainwreck ve Space Jam: A New Legacy filmlerinde rol alan James, The Hollywood Reporter'dan Tony Maglio'ya yaptığı açıklamada, sadece kendisini oynamadığı rollere de sıcak baktığını ifade etti." diyen James,şeklinde konuştu.James, oyunculuk kariyerini sadece kendisinin bir versiyonu olmadan da sürdürebileceğini belirtti:40 yaşındaki James, önümüzdeki sezon 23. NBA sezonuna hazırlanıyor. Ancak Lakers'ın playofflardan erken elenmesi sonrası, kariyerine ne kadar süre devam edeceği konusunda kararsız olduğunu da dile getirmişti.