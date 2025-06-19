18 Haziran
M.City-Wydad
2-0
18 Haziran
Real Madrid-Al Hilal
1-1
19 Haziran
Pachuca-RB Salzburg
01:00
19 Haziran
Al-Ain-Juventus
04:00
18 Haziran
Ranheim-Start
0-1
18 Haziran
Stabaek-Egersund
1-3
18 Haziran
Skeid-Sogndal
1-4
18 Haziran
Odds Ballklubb-Mjoendalen
1-1
18 Haziran
Moss-Hoedd
3-1
18 Haziran
Lillestroem-Aasane
2-2
18 Haziran
Kongsvinger-Aalesund
3-0
18 Haziran
Lyn-Raufoss
3-2
18 Haziran
Ilves-SJK
2-3
18 Haziran
IFK Mariehamn-KuPS Kuopio
1-0
18 Haziran
HJK-Haka
3-1
18 Haziran
VPS-IF Gnistan
0-0
18 Haziran
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2-1
18 Haziran
Jeju SK-Gwangju
0-1

Real Madrid ve Al Hilal yenişemedi!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Real Madrid ile Al Hilal, 1-1 berabere kaldı.

calendar 19 Haziran 2025 00:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Real Madrid ve Al Hilal yenişemedi!
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ilk maçında İspanya ekibi Real Madrid ile Suudi Arabistan ekibi Al Hilal karşı karşıya geldi. 

Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

Real Madrid'in golü, 34. dakikada Gonzalo'dan geldi. Al Hilal'e beraberliği getiren golü ise 41. dakikada penaltıdan Ruben Neves kaydetti. 

Öte yandan Real Madrid'de Fede Valverde, 90+2'de kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. 

İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da gruptaki ilk maçında 1'er puanı hanesine yazdırdı. 

Grupta bir sonraki maçta Real Madrid, 22 Haziran'da Pachuca ile karşı karşıya gelecek. Al Hilal ise 23 Haziran'da Salzburg ile kozlarını paylaşacak. 



ARDA GİRER GİRMEZ DİREĞİ VURDU

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, 46. dakikada oyuna dahil oldu. Genç yıldızın oyuna girer girmez rakip kaleye gönderdiği şut, direkten döndü.
ARDA İKİNCİ KEZ YAKLAŞTI

Ayrıca Arda Güler, 67. dakikada ceza sahası dışından rakip kaleye bir şut gönderdi. Bu top da üstten az farkla auta gitti.


YENİ TRANSFERLER VE XABI ALONSO SAHADA 

Öte yandan Real Madrid'in yeni transferleri Trent Alexander-Arnold ile Dean Huijsen ve yeni teknik direktör Xabi Alonso, takımla birlikte ilk maçına çıktı. 



Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arnold, 65. dakikada yerini Lucas Vazquez'e bıraktı. Arnold gibi maça ilk 11'de başlayan Huijsen ise 90 dakika sahada kaldı. 



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