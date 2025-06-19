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Galatasaray'dan bek atağı!

Galatasaray, Juventus'un sağ beki Alberto Costa ile ilgileniyor.

calendar 19 Haziran 2025 12:13
Haber: beIN Sports, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan bek atağı!
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Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, sağ bek pozisyonu için de alternatif isimleri gündeminde tutuyor.

Sarı-kırmızılıların takip ettiği oyuncular arasında Juventus forması giyen 2003 doğumlu Alberto Costa da yer alıyor. 

Altyapısından yetiştiği Portekiz'in Vitoria takımından ara transfer döneminde Juventus'a transfer olan 21 yaşındaki sağ bek, A takımda düzenli forma şansı bulamasa da potansiyeliyle dikkat çekiyor.

Portekizli genç yetenek Galatasaray cephesinde şu an için bir öncelik olmasa da, teknik heyet Alberto Costa'nın performansını yakından izliyor.

Alberto Costa bu sezon Juventus formasıyla 9 lig maçına çıktı.


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