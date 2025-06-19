Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, sağ bek pozisyonu için de alternatif isimleri gündeminde tutuyor.



Sarı-kırmızılıların takip ettiği oyuncular arasında Juventus forması giyen 2003 doğumlu Alberto Costa da yer alıyor.



Altyapısından yetiştiği Portekiz'in Vitoria takımından ara transfer döneminde Juventus'a transfer olan 21 yaşındaki sağ bek, A takımda düzenli forma şansı bulamasa da potansiyeliyle dikkat çekiyor.



Portekizli genç yetenek Galatasaray cephesinde şu an için bir öncelik olmasa da, teknik heyet Alberto Costa'nın performansını yakından izliyor.



Alberto Costa bu sezon Juventus formasıyla 9 lig maçına çıktı.





>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...



