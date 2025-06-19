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Fenerbahçe'de imza: Amara Diouf

Fenerbahçe, 17 yaşındaki Senegalli Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 19 Haziran 2025 09:48
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de imza: Amara Diouf
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Fenerbahçe, transfer döneminin ilk imzasını Senegalli genç yetenek Amara Diouf ile attı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Senegalli genç yetenek Amara Diouf 5 yıllık sözleşme sağladı.

Diouf, geçirdiği çapraz bağ sakatlığı nedeniyle İstanbul'da ameliyat oldu.

GELECEK YIL FENERBAHÇE!

Fenerbahçe'nin tıp ekibinin gözetiminde rehabilitasyon sürecini sürdüren oyuncu, 18 yaşını doldurduktan sonra resmen sarı-lacivertli formayı giyecek.


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