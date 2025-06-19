Başakşehir, Shomurodov'da mutlu sona yakın!

Trendyol Süper Ligi ekiplerinden RAMS Başakşehir için çarpıcı bir transfer haberi ortaya çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Başakşehir, Roma forması giyen Eldor Shomurodov için resmi teklif yaptı. Haberde tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon 37 maça çıkan Özbek golcü, 7 gol, 5 asist kaydetti.



