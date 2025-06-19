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Fenerbahçe, Thomas Partey'le ilgileniyor!

Fenerbahçe, Arsenal'le sözleşmesi sona erecek olan Thomas Partey'le ilgileniyor.

calendar 19 Haziran 2025 10:36
Haber: Akşam, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Thomas Partey'le ilgileniyor!
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Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İngiliz basınından çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

FENERBAHÇE PARTEY İLE İLGİLENİYOR

İngiliz basını Arsenal'le sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Thomas Partey'in kulüpte kalma şansının olmadığını bildirdi. Haberde, Partey'le ilgilnen takımların Milan ve Fenerbahçe olduğu belirtlildi.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Ganalı oyuncu, geçtiğimiz sezon 52 maçta 4 gol, 3 asist kaydetti. 


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