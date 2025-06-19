Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İngiliz basınından çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.
FENERBAHÇE PARTEY İLE İLGİLENİYOR
İngiliz basını Arsenal'le sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Thomas Partey'in kulüpte kalma şansının olmadığını bildirdi. Haberde, Partey'le ilgilnen takımların Milan ve Fenerbahçe olduğu belirtlildi.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Ganalı oyuncu, geçtiğimiz sezon 52 maçta 4 gol, 3 asist kaydetti.
FENERBAHÇE PARTEY İLE İLGİLENİYOR
İngiliz basını Arsenal'le sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Thomas Partey'in kulüpte kalma şansının olmadığını bildirdi. Haberde, Partey'le ilgilnen takımların Milan ve Fenerbahçe olduğu belirtlildi.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Ganalı oyuncu, geçtiğimiz sezon 52 maçta 4 gol, 3 asist kaydetti.
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