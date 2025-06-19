Karne veriliş saati 2025: Karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak? Karne günü sivil kıyafetle gidilir mi?

Okullarda karne günü heyecanı yaşanmaya başlandı. Bütün bir dönem verdikleri emeklerin karşılığını almaya hazırlanan öğrenciler karne veriliş saatine odaklandı. Bazı okullarda sabah ve öğleden sonra kapsayacak şekilde ikili eğitim verilirken bazı okullarda tam gün eğitim sürüyor. Karne dağıtımları ise eğitim saatlerine göre farklılık gösterebiliyor. Okullarda karne dağıtımının ardından yapılan törenin ardından eğitim öğretim yılı sona eriyor. Öğrenciler ise karne günü okula sivil kıyafetle gidilip gilmeyeceğini araştırıyor. Peki Karne dağıtımı saat kaçta? Karne günü sivil gidilir mi? İşte, karne saatleri…

Okullarda uygulanan eğitim sistemine göre karne dağıtım saatleri farklılık gösteriyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri, karne dağıtım saatine ilişkin gerekli bilgilendirmeleri sınıf öğretmenleri aracılığıyla öğrenebilirler.

Lise öğrencileri ise okul müdürlüklerinden yapılan bilgilendirmeler doğrultusunda hareket edecek. Sabahçı olan okullarda genellikle karne dağıtımı sabah saat 09.00'a kadar tamamlanıyor. Öğlen eğitim veren kurumlarda ise karne dağıtımı 13.00'de gerçekleştiriliyor.

ÖNEMLİ: Öğrenciler karne dağıtım saatine ilişkin kesin bilgiye okul müdürlükleri aracılığıyla ulaşabilirler.

İlkokul, ortaokul ve liselerde milyonlarca öğrenci 20 Haziran cuma günü karne alacak. Karne günü öğrencilerin sivil mi yoksa okul kıyafetiyle mi okulaca gideceğine ilişkin yönetmelikle bir bilgilendirme bulunmamaktadır.

Normal şartlarda okulun son günü mevzuatta yer aldığından okula üniforma ile gidilmesi gerekmektedir. Bu durum okullara göre farklılık gösterebilirken bazı okullarda resmi okul üniformasıyla okula gidilirken bazı okullarda ise karne günlerinde öğrenciler sivil okula gidebiliyor.

20 Haziran cuma günü okullarda eğitim öğretim faaliyetleri tamamlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Yaz tatili yaklaşık 80 gün sürerken okullar 8 Eylül'de açılacak. Önümüzdeki yılın ara tatil ve yarıyıl tatili takvimi şu şekilde,

2025-2026 Okulların açılması 8 Eylül 2025

İlk ara tatil 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili 19- 30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

Okulların Kapanışı 26 Haziran 2026