Beşiktaş ile sözleşmesi otomatik olarak bir yıl daha uzayan Svensson'un geleceği belli oluyor. Yeni sağ bek arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Norveçli oyuncu ile yolarını ayıracak.
3 KULÜP TALİP OLDU
32 yaşındaki futbolcuya Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yanı sıra Hollanda Ligi'nden Go Ahead Eagles, Bundesliga ekibi Wolfsburg da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile 46 maça çıkan Deneyimli sağ bek, 1 gol, 4 asist kaydetti.
3 KULÜP TALİP OLDU
32 yaşındaki futbolcuya Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yanı sıra Hollanda Ligi'nden Go Ahead Eagles, Bundesliga ekibi Wolfsburg da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile 46 maça çıkan Deneyimli sağ bek, 1 gol, 4 asist kaydetti.
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