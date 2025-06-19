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Beşiktaş'ta Svensson'a 3 talip!

Beşiktaş, yeni bir sağ bek arayışını sürdürürken mevcut oyuncusu Jonas Svensson ile yollarını ayırmayı planlıyor.

calendar 19 Haziran 2025 09:01
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Svensson'a 3 talip!
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Beşiktaş ile sözleşmesi otomatik olarak bir yıl daha uzayan Svensson'un geleceği belli oluyor. Yeni sağ bek arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Norveçli oyuncu ile yolarını ayıracak.

3 KULÜP TALİP OLDU

32 yaşındaki futbolcuya Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yanı sıra Hollanda Ligi'nden Go Ahead Eagles, Bundesliga ekibi Wolfsburg da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile 46 maça çıkan Deneyimli sağ bek, 1 gol, 4 asist kaydetti. 


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