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Marcin Bulka'dan Galatasaray kararı!

Nice forması giyen Marcin Bulka, Şampiyonlar Ligi faktörüne rağmen Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakmıyor.

calendar 19 Haziran 2025 10:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Marcin Bulka'dan Galatasaray kararı!
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Galatasaray'ın gündemine gelen kaleci adaylarından biri olan Nice forması giyen Marcin Bulka, sarı-kırmızılılara transfer olmaya sıcak bakmıyor.

20 MİLYON EURO

L'Equipe'te yer alan habere göre, Galatasaray, Polonyalı kalecinin transferinde şu ana kadar en ısrarcı kulüp oldu. Galatasaray'ın 25 yaşındaki file bekçisi için 20 milyon euro ödemeyi gözden çıkardığı kaydedildi.

GALATASARAY'A İSTEKLİ DEĞİL

Bulka'nın ise Şampiyonlar Ligi faktörüne rağmen Galatasaray'a transfer olmak konusunda istekli olmadığı aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Marcin Bulka'nın kulübü Nice ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.


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