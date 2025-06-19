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Ciro Immobile'ye yeni talip!

Bologna, Beşiktaş forması giyen İtalyan santrfor Ciro Immobile ile ilgileniyor.

calendar 19 Haziran 2025 12:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Ciro Immobile'ye yeni talip!
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Beşiktaş forması giyen Ciro Immobile'ye ülkesi İtalya'dan bir talip çıktı.

DZEKO OLMADI ROTA CIRO

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Bologna, Ciro Immobile ile ilgileniyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, Edin Dzeko ile ilgilenen Bologna, Bosnalı golcünün Fiorentina'yı tercih etmesinin ardından Immobile'ye yöneldi.

Bologna'nın, 35 yaşındaki Immobile'yi ülkeye geri getirmek istediği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI


Beşiktaş, yaşı ve maaşı nedeniyle İtalyan golcü ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan deneyimli golcü, 19 gol attı ve 4 asist yaptı.

Ciro Immobile'nin Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. 


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