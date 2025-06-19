NBA'in en köklü ve ikonik kulüplerinden Los Angeles Lakers'ta tarihi bir sahiplik değişimi yaşanıyor.ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Lakers'ın uzun yıllardır sahibi olan Buss ailesi, kulüpteki çoğunluk hissesi olan %66'lık payını milyarder iş insanı Mark Walter'a satma kararı aldı.Anlaşmanın, Lakers'ın toplam değerini 10 milyar dolarla rekor seviyeye taşıdığı belirtiliyor. Bu rakam, Mart ayında Boston Celtics'in 6,1 milyar dolarlık satışını geride bırakarak NBA tarihindeki en yüksek kulüp satışı olacak.TWG Global holding şirketi ile uluslararası yatırım firması Guggenheim Partners'ın CEO'su olan Walter, aynı zamanda MLB takımı Los Angeles Dodgers'ın da çoğunluk sahibi konumunda. Walter, 2021 yılından bu yana Lakers'ta azınlık hissedarıydı ve ESPN'den Ramona Shelburne'ün aktardığına göre Buss ailesi satışa karar verirse ön alım hakkına sahipti.Satışın ardından Jeanie Buss'ın takım yöneticisi (governor) görevini sürdüreceği bildirildi.Lakers, 1979 yılında kulübün kurucusu Jerry Buss'un takımı NHL'den Los Angeles Kings ile birlikte 67.5 milyon dolara satın almasıyla Buss ailesinin kontrolüne geçmişti. 2013'teki vefatına kadar Lakers'ın sahibi olan Jerry Buss, bu süre zarfında 10 NBA şampiyonluğu kazandı.2017 yılında yaşanan aile içi çekişmenin ardından kulübün kontrolünü resmi olarak devralan Jeanie Buss, 2020 yılında Lakers'ın 17. şampiyonluğunu yöneticilik döneminde kazanmıştı.