Trabzonspor'a Otavio önerisi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine sürpriz bir isim geldi.



Menajerlerin Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli 10 numara Otavio'yu Trabzonspor'a teklif ettiği öğrenildi.



Trabzonspor yönetiminin Suudi ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan 30 yaşındaki futbolcu için henüz bir geri dönüş yapmadığı da gelen haberler arasında.



Bu sezon 40 maça çıkan Otavio 1 gol, 8 asistlik performans sergiledi.



