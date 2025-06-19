19 Haziran
Palmeiras-Al Ahly SC
19:00
19 Haziran
Inter Miami CF-FC Porto
22:00
20 Haziran
Seattle Sounders FC-Atletico Madrid
01:00
20 Haziran
Paris Saint-Germain-Botafogo RJ
04:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Trabzonspor'a Otavio önerisi

Geçen sezonu Al Nassr formasıyla geçiren Otavio, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi.

calendar 19 Haziran 2025 10:50 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 11:00
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'a Otavio önerisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine sürpriz bir isim geldi.

Menajerlerin Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli 10 numara Otavio'yu Trabzonspor'a teklif ettiği öğrenildi.

Trabzonspor yönetiminin Suudi ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan 30 yaşındaki futbolcu için henüz bir geri dönüş yapmadığı da gelen haberler arasında.

Bu sezon 40 maça çıkan Otavio 1 gol, 8 asistlik performans sergiledi.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.