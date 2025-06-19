AGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM - 2025

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) ilişkin konu dağılımları ile sınava ilişkin detaylar açıklandı.



SINAVIN KAPSAMI



ÖABT, Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya ve kimya teknolojisi, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ile imam hatip lisesi meslek dersleri, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi ve beden eğitimi alanlarında yapılacak.



ÖSYM tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda Millî Eğitim Akademisine girişte, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS, e-YDS) sonuçlarından oluşturulan puan türü kullanılacak.



AGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?



ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, sınav giriş belgeleri, adayların sınav merkezlerine, bina ve salona ait detayları içeren belgeleri almak için ÖSYM'nin AİS sisteminden erişime açılacak. Bu belgeler, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce, yani 3 Temmuz 2025 civarı adayların kullanımına sunulacak.

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