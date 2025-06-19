Haber Tarihi: 19 Haziran 2025 12:02 - Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 12:02

AGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM - 2025

2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na (2025-MEB-AGS) kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Temmuz ayında gerçekleşecek sınava başvuru yapan adaylar, sınav yerlerinin duyurulmasını bekliyor. Peki, AGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM - 2025
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Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) ilişkin konu dağılımları ile sınava ilişkin detaylar açıklandı.

SINAVIN KAPSAMI

ÖABT, Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya ve kimya teknolojisi, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ile imam hatip lisesi meslek dersleri, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi ve beden eğitimi alanlarında yapılacak.

ÖSYM tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda Millî Eğitim Akademisine girişte, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS, e-YDS) sonuçlarından oluşturulan puan türü kullanılacak.

AGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, sınav giriş belgeleri, adayların sınav merkezlerine, bina ve salona ait detayları içeren belgeleri almak için ÖSYM'nin AİS sisteminden erişime açılacak. Bu belgeler, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce, yani 3 Temmuz 2025 civarı adayların kullanımına sunulacak.

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