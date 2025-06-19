19 Haziran
Palmeiras-Al Ahly SC
19:00
19 Haziran
Inter Miami CF-FC Porto
22:00
20 Haziran
Seattle Sounders FC-Atletico Madrid
01:00
20 Haziran
Paris Saint-Germain-Botafogo RJ
04:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Fenerbahçe'de önce transfer sonra veda!

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun belirlediği bölgelere takviye yapmadan oyuncu göndermeyi düşünmüyor.

calendar 19 Haziran 2025 09:07
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de önce transfer sonra veda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de birçok futbolcuya önemli teklifler gelmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertli takımda Youssef-En Nesyri ve Sebastian Szymanski başta olmak üzere, Yusuf Akçiçek ile İsmail Yüksek gibi milli oyunculara teklifler geliyor. Yönetim, transfer konusunda stratejisini belirledi.

SÜRPRİZ İSTENMİYOR


Fenerbahçe'de Mourinho'nun istediği bölgelere transfer yapılmadan satış gerçekleşmeyecek. Bunun sebebi ise teklif gelen isimlerin hepsinin önemli futbolcular olması. Yönetim transfer çalışmalarına devam etse de bir sürpriz yaşamak istemiyor.

BEKLEMEYE GEÇİLDİ

Daha önce transfer yapılmadan oyuncu gönderen Fenerbahçe, bu konuda sıkıntı yaşamıştı. Bu yüzden geçmişten ders çıkaran yönetim, sarı-lacivertli oyunculara teklif gelse de beklemeye geçti. Birçok isimle görüşen idareciler resmi imzaların atılmasının ardından Jose Mourinho ile bir toplantı yapacak ve teklif gelen oyuncuların durumunu masaya yatıracak.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.