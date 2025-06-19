Fenerbahçe'de önce transfer sonra veda!

Fenerbahçe'de birçok futbolcuya önemli teklifler gelmeye devam ediyor.
Sarı-lacivertli takımda Youssef-En Nesyri ve Sebastian Szymanski başta olmak üzere, Yusuf Akçiçek ile İsmail Yüksek gibi milli oyunculara teklifler geliyor. Yönetim, transfer konusunda stratejisini belirledi.
SÜRPRİZ İSTENMİYOR
Fenerbahçe'de Mourinho'nun istediği bölgelere transfer yapılmadan satış gerçekleşmeyecek. Bunun sebebi ise teklif gelen isimlerin hepsinin önemli futbolcular olması. Yönetim transfer çalışmalarına devam etse de bir sürpriz yaşamak istemiyor.
BEKLEMEYE GEÇİLDİ
Daha önce transfer yapılmadan oyuncu gönderen Fenerbahçe, bu konuda sıkıntı yaşamıştı. Bu yüzden geçmişten ders çıkaran yönetim, sarı-lacivertli oyunculara teklif gelse de beklemeye geçti. Birçok isimle görüşen idareciler resmi imzaların atılmasının ardından Jose Mourinho ile bir toplantı yapacak ve teklif gelen oyuncuların durumunu masaya yatıracak.
Sarı-lacivertli takımda Youssef-En Nesyri ve Sebastian Szymanski başta olmak üzere, Yusuf Akçiçek ile İsmail Yüksek gibi milli oyunculara teklifler geliyor. Yönetim, transfer konusunda stratejisini belirledi.
SÜRPRİZ İSTENMİYOR
Fenerbahçe'de Mourinho'nun istediği bölgelere transfer yapılmadan satış gerçekleşmeyecek. Bunun sebebi ise teklif gelen isimlerin hepsinin önemli futbolcular olması. Yönetim transfer çalışmalarına devam etse de bir sürpriz yaşamak istemiyor.
BEKLEMEYE GEÇİLDİ
Daha önce transfer yapılmadan oyuncu gönderen Fenerbahçe, bu konuda sıkıntı yaşamıştı. Bu yüzden geçmişten ders çıkaran yönetim, sarı-lacivertli oyunculara teklif gelse de beklemeye geçti. Birçok isimle görüşen idareciler resmi imzaların atılmasının ardından Jose Mourinho ile bir toplantı yapacak ve teklif gelen oyuncuların durumunu masaya yatıracak.
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