Brezilya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD'yi 77-63 yenen Türkiye, adını yarı finale yazdırdı.
Milli takım, Sao Paulo kentindeki organizasyonun çeyrek finalinde ABD ile karşılaştı.
Üstün oynadığı karşılaşmada rakibini 77-63 yenen milliler, organizasyonda yarı finale yükseldi.
Milli takım, yarı finalde Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.
Milli takım, Sao Paulo kentindeki organizasyonun çeyrek finalinde ABD ile karşılaştı.
Üstün oynadığı karşılaşmada rakibini 77-63 yenen milliler, organizasyonda yarı finale yükseldi.
Milli takım, yarı finalde Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...