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23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası

Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

calendar 19 Haziran 2025 11:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası
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Brezilya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD'yi 77-63 yenen Türkiye, adını yarı finale yazdırdı.

Milli takım, Sao Paulo kentindeki organizasyonun çeyrek finalinde ABD ile karşılaştı.

Üstün oynadığı karşılaşmada rakibini 77-63 yenen milliler, organizasyonda yarı finale yükseldi.

Milli takım, yarı finalde Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.


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