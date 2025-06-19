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Muhammet Demir için ayrılık iddialarına yalanlama

Bursaspor'un tecrübeli golcüsü Muhammet Demir hakkında çıkan ayrılık iddialarına yalanlama geldi.

calendar 19 Haziran 2025 12:46
Fotoğraf: X.com
Muhammet Demir için ayrılık iddialarına yalanlama
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Bursaspor'un tecrübeli golcüsü Muhammet Demir için sosyal medyada yer alan iddialara yalanlama geldi.

X platformunda bir kullanıcının "Muhammet Demir'in Bursaspor'dan başka bir takıma gideceğini öğrendim takım ismi vermeyeceğim ama böyle bir planlamayla şampiyonluk hayal olur o camia için" ifadeleri kısa süre içinde camiada ses getirirken, Bursaspor Kulübü Proje Kurulu Başkanı ve Bursastore Sorumlusu Enbiya Topal konuya müdahil oldu.

İddiaya cevap veren Enbiya Topal "Tamamen uydurma" derken, devamında ise "Muhammet'i isteyen var demek istemiş sanırım. Göndermek isteyen yok bunu herkes bilsin" sözleriyle bu iddiaları yalanladı. [Olay]


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