Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya: Yoane Wissa!

Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer için karşı karşıya geldi.
HEDEF YOANE WISSA
TeamTalk'ta yer alan habere göre, iki ezeli rakip, Brentford forması giyen Yoane Wissa ile ilgileniyor.
TRANSFER PLANLARI
Fenerbahçe'nin, forvet transferinde Yoane Wissa'yı önemli isimler arasında gördüğü belirtildi. Galatasaray'ın ise Kongolu futbolcuyu Victor Osimhen'e alternatif olarak listesine dahil ettiği kaydedildi.
PEŞİNDEKİ TAKIMLAR
28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ve Galatasaray dışında özellikle Premier Lig'den birçok talibi bulunuyor. İngiliz basınındaki haberde, Arsenal ve Tottenham'ın da Wissa için devrede olduğu yazıldı. Wissa için daha önce teklif yapan Nottingham Forest'ın da golcü futbolcuya ilgisinin sürdüğü aktarıldı.
İSTENEN BONSERVİS
Wissa'ya ilginin farkında olan Brentford ise golcü futbolcunun bonservisini 50 milyon sterlin (58 milyon euro) olarak belirledi.
28 yaşındaki futbolcunun Brentford ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Wissa'nın İngiliz ekibiyle kontratında uzatma opsiyonu da yer alıyor.
SEZON PERFORMANSI
Brentford'da geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan Wissa, 20 gol attı ve 5 asist yaptı.
HEDEF YOANE WISSA
TeamTalk'ta yer alan habere göre, iki ezeli rakip, Brentford forması giyen Yoane Wissa ile ilgileniyor.
TRANSFER PLANLARI
Fenerbahçe'nin, forvet transferinde Yoane Wissa'yı önemli isimler arasında gördüğü belirtildi. Galatasaray'ın ise Kongolu futbolcuyu Victor Osimhen'e alternatif olarak listesine dahil ettiği kaydedildi.
PEŞİNDEKİ TAKIMLAR
28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ve Galatasaray dışında özellikle Premier Lig'den birçok talibi bulunuyor. İngiliz basınındaki haberde, Arsenal ve Tottenham'ın da Wissa için devrede olduğu yazıldı. Wissa için daha önce teklif yapan Nottingham Forest'ın da golcü futbolcuya ilgisinin sürdüğü aktarıldı.
İSTENEN BONSERVİS
Wissa'ya ilginin farkında olan Brentford ise golcü futbolcunun bonservisini 50 milyon sterlin (58 milyon euro) olarak belirledi.
28 yaşındaki futbolcunun Brentford ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Wissa'nın İngiliz ekibiyle kontratında uzatma opsiyonu da yer alıyor.
SEZON PERFORMANSI
Brentford'da geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan Wissa, 20 gol attı ve 5 asist yaptı.
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