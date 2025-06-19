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Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya: Yoane Wissa!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Brentford forması giyen Yoane Wissa ile ilgilendiği öne sürüldü. Kongolu futbolcu ile Nottingham Forest, Tottenham, Arsenal de ilgileniyor.

calendar 19 Haziran 2025 11:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya: Yoane Wissa!
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Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer için karşı karşıya geldi.

HEDEF YOANE WISSA

TeamTalk'ta yer alan habere göre, iki ezeli rakip, Brentford forması giyen Yoane Wissa ile ilgileniyor.

TRANSFER PLANLARI

Fenerbahçe'nin, forvet transferinde Yoane Wissa'yı önemli isimler arasında gördüğü belirtildi. Galatasaray'ın ise Kongolu futbolcuyu Victor Osimhen'e alternatif olarak listesine dahil ettiği kaydedildi.

PEŞİNDEKİ TAKIMLAR


28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ve Galatasaray dışında özellikle Premier Lig'den birçok talibi bulunuyor. İngiliz basınındaki haberde, Arsenal ve Tottenham'ın da Wissa için devrede olduğu yazıldı. Wissa için daha önce teklif yapan Nottingham Forest'ın da golcü futbolcuya ilgisinin sürdüğü aktarıldı.

İSTENEN BONSERVİS

Wissa'ya ilginin farkında olan Brentford ise golcü futbolcunun bonservisini 50 milyon sterlin (58 milyon euro) olarak belirledi.

28 yaşındaki futbolcunun Brentford ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Wissa'nın İngiliz ekibiyle kontratında uzatma opsiyonu da yer alıyor.

SEZON PERFORMANSI

Brentford'da geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan Wissa, 20 gol attı ve 5 asist yaptı.


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