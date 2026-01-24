24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
0-078'
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
20:00
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
1-037'
24 Ocak
Marsilya-Lens
23:05
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
21:00
24 Ocak
Rennes-Lorient
19:00
24 Ocak
Lecce-Lazio
22:45
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
20:00
24 Ocak
Como-Torino
6-075'
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
23:00
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
20:30
24 Ocak
Valencia-Espanyol
1-019'
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
1-3
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
20:30
24 Ocak
Burnley-Tottenham
0-036'
24 Ocak
Fulham-Brighton
0-137'
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-1
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
20:30
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
0-146'
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
0-049'
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
1-045'
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
1-047'
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
1-046'
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
19:00
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
3-0
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
22:00

Avustralya Açık'ta Djokovic ve Swiatek 4. tura yükseldi

Novak Djokovic 400. grand slam galibiyetine ulaşırken, Iga Swiatek ve Taylor Fritz de 4. tura çıktı; Naomi Osaka ise sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi.

calendar 24 Ocak 2026 17:23
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Sırp Novak Djokovic ve Polonyalı Iga Swiatek, 4. tura yükseldi.
 
Melbourne kentindeki turnuvanın 7. gününe akşam seansında oynanan 3. tur maçlarıyla devam edildi.
 
Tek erkeklerde 10 kez Avustralya Açık şampiyonu olan 4 numaralı seribaşı Djokovic, Hollandalı Botic van de Zandschulp'u 6-3, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti.
 
Grand slam turnuvalarında 400. galibiyetini alan 38 yaşındaki Djokovic, bu başarıya ulaşan ilk tenisçi oldu.
 
Avustralya Açık'ta 102 galibiyetle Roger Federer'i yakalayan Sırp tenisçi, sonraki maçını da kazanırsa turnuva tarihinin en fazla galibiyet alan sporcusu olacak.
 
9 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz, turnuvaya özel davetiyeyle katılan İsviçreli Stanislas Wawrinka'yı 7-6, 2-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek tur atladı.
 
Fritz, bu turda 5 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Musetti ile eşleşti.
 
SWIATEK TUR ATLADI, OSAKA ÇEKİLDİ
 
Tek kadınlarda 6 grand slam şampiyonluğu bulunan dünya 2 numarası Iga Swiatek, 31 numaralı seribaşı Rus Anna Kalinskaya'yı 6-1, 1-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek adını 4. tura yazdırdı.
 
Swiatek, elemelerden gelen Avustralyalı Maddison Inglis eşleşti.
 
2023 Avustralya Açık finalisti ve 5 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, Çek Tereza Valentova'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.
 
Rybakina, bu turda 21 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens ile karşılaşacak.
 
2019 ve 2021 Avustralya Açık şampiyonu 28 yaşındaki Japon Naomi Osaka, ev sahibi ülkeden Maddison Inglis ile oynayacağı 3. tur maçının başlamasına iki saat kala karın bölgesindeki sakatlık nedeniyle turnuvadan çekildiğini duyurdu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
