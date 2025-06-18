ÖTV düzenlemesi son durum nedir? Araçlarda ÖTV tutarları 2025:

Araçların ÖTV matrahları, Meclis'e sunulan teklifle beraber değişiyor. Akaryakıtla çalışan ve hibrit araçlara yer verilen teklifin tam elektrikli otomobilleri etkileyip etkilemediği ise araç kullanıcılarının gündeminde. Kararın yürürlüğe girmesiyle beraber motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. İşte, ÖTV matrahı düzenlemesi...

Meclis'e sunulan teklifle bazı araçların ÖTV matrahlarında değişikliğe gidilecek. Hali hazırda akaryakıtla çalışan binek otomobillerin vergilendirilmesinde temelde motor silindir hacmi ve matrah olmak üzere iki kriter kullanılıyor. Ancak zaman içerisinde araçların değerlerindeki hızlı artışa karşın, uygulanan matrahlar yetersiz kaldı.

Vergi oranları yüzde 45 ila yüzde 220 arasında olmasına rağmen, matrah güncellemesine ilişkin yetkinin sonuna gelinmesi nedeniyle yerli ve yabancı ayrımı veya yüksek ve düşük bedel ayrımı yapılmadan fiilen tüm araçlar yüzde 80, yüzde 150 ve yüzde 220 oranında vergilendiriliyor.

Teklifle birlikte ise akaryakıtla çalışan binek otomobillerde uygulanan ÖTV matrahları, piyasa koşullarında oluşan fiyatları etkilemeyecek ve güncel ÖTV oranlarına uygun olacak şekilde yeniden belirlenecek.

Bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişikliğe gidiliyor. Buna göre, motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.

Kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında olan ve azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.

Elektrikli araçlar için Cumhurbaşkanına menzil ve batarya kapasitesine göre farklı ÖTV oranları belirleme yetkisi verilecek. Mevcut ÖTV oranları şöyle:

Motor gücü 160 kW ve altı / ÖTV matrahı 1.450.000 TL'yi aşmayan Yüzde 10

Motor gücü 160 kW ve altı / ÖTV matrahı 1.450.000 TL'yi aşan Yüzde 40

Motor gücü 160 kW ve üstü / ÖTV matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayan Yüzde 50

Motor gücü 160 kW ve üstü / ÖTV matrahı 1.350.000 TL'yi aşan Yüzde 60

<1600 cm³ geçmeyen/ <1.350.000 TL Yüzde 30 | >1.350.000 TL Yüzde 60

1601 cm³ – 1800 cm³ / <1.350.000 TL Yüzde 70

Özel Tüketim Vergisi'ne dair çalışma, düzenlemenin yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girecek. Karar henüz Meclis'ten geçmedi. TBMM'de kabul ediltikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.