OBP güncelleme ne zaman, nasıl yapılır? Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplama nasıl?

OBP güncelleme işlemleri, YKS uygulaması ardından puanları ile tercih işlemi yapacak öğrencileri yakından ilgilendiriyor. Ortaöğretim Başarı Puanı, YKS puanına ek olarak yerleştirme sürecini etkiliyor. ÖSYM ise YKS değerlendirme aşamasında ortaöğretim eğitim bilgilerinden faydalanıyor. Bu nedenle sistemdeki bilgilerin güncel ve doğru olması gerekiyor. İşte, OBP güncellemeye dair detaylar...

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) adayın okulu, bitirme yılı ve diploma notu dikkate alınarak hesaplanır. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür.

OBP güncelleme süresine dair henüz bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz sene 8-9 Haziran'da uygulanan YKS'nin sonuçları ise 16 Temmuz'da ilan edilmişti. OBP güncellemeleri de 24-28 Haziran aralığında yapıldı.

Bu sene de YKS 21-22 Haziran'da gerçekleşecek. Sonuçlar da 22 Temmuz'da duyurulacak. Güncelleme süreci de bu sene Temmuz ayının ikinci veya üçüncü haftası gibi başlayabilir.