-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
OBP güncelleme ne zaman, nasıl yapılır? Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplama nasıl?
Haber Tarihi: 18 Haziran 2025 13:00 -
Güncelleme Tarihi:
18 Haziran 2025 13:00
OBP güncelleme ne zaman, nasıl yapılır? Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplama nasıl?
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), öğrencilerin yükseköğrenime başlama aşamasında YKS puanı üzerine bir de OBP ekleniyor. Öğrenciler 2024-25 eğitim ve öğretim yılının sonuna gelinmesi ile sistemdeki eğitim bilgilerinin güncelliği ve doğruluğunu kontrol ediyor. Sistemde eksik, hatalı veya güncel olmayan bilgisi bulunan üniversite adayları OBP güncelleme sürecine dair detayları araştırıyor. OBP güncelleme ne zaman, nasıl yapılır?
OBP güncelleme işlemleri, YKS uygulaması ardından puanları ile tercih işlemi yapacak öğrencileri yakından ilgilendiriyor. Ortaöğretim Başarı Puanı, YKS puanına ek olarak yerleştirme sürecini etkiliyor. ÖSYM ise YKS değerlendirme aşamasında ortaöğretim eğitim bilgilerinden faydalanıyor. Bu nedenle sistemdeki bilgilerin güncel ve doğru olması gerekiyor. İşte, OBP güncellemeye dair detaylar...>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
OBP NEDİR?
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) adayın okulu, bitirme yılı ve diploma notu dikkate alınarak hesaplanır. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür.
OBP GÜNCELLEME NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
OBP güncelleme süresine dair henüz bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz sene 8-9 Haziran'da uygulanan YKS'nin sonuçları ise 16 Temmuz'da ilan edilmişti. OBP güncellemeleri de 24-28 Haziran aralığında yapıldı.
Bu sene de YKS 21-22 Haziran'da gerçekleşecek. Sonuçlar da 22 Temmuz'da duyurulacak. Güncelleme süreci de bu sene Temmuz ayının ikinci veya üçüncü haftası gibi başlayabilir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.