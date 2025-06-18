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2025 KPSS başvuru tarihleri: ÖSYM KPSS lisans başvurusu ne zaman, sınav hangi gün?
Haber Tarihi: 18 Haziran 2025 11:18 -
Güncelleme Tarihi:
18 Haziran 2025 11:18
2025 KPSS başvuru tarihleri: ÖSYM KPSS lisans başvurusu ne zaman, sınav hangi gün?
KPSS uygulama tarihleri, ÖSYM sınav takviminde adaylarla paylaşıldı. 2025 yılında sadece lisans düzeyinde uygulanacak olan KPSS için başvurular ne zaman başlıyor? Kamu personeli olma planları yapan adaylar KPSS 2025 takvimini yakından takip ediyor. KPSS ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS için başvuru süreci haziran ayı sonunda başlıyor. Bu sene sadece lisans KPSS yapılacak, ön lisans ve ortaöğretim KPSS uygulaması ise 2 yılda bir düzenleniyor. KPSS lisans sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte, KPSS tarihleri...>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
KPSS BAŞVURU TARİHİ
2025 lisans KPSS için başvurular 26 Haziran'da başlıyor, 10 Temmuz günü son bulacak. Başvurular KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) ile KPSS A Grubu Alan Bilgisi alanlarında alınacak.
Sınavın giriş belgeleri ise sınavdan 10 gün kadar önce ÖSYM adresinden adaylarla paylaşılıyor.
2025 KPSS NE ZAMAN?
KPSS lisans sınavı ise 7 Eylül'de gerçekleşecek. Alan Bilgisi 1. gün uygulaması 13 Eylül'de, 2. gün sınavı da 14 Eylül günü yapılacak.
KPSS sonuçları da 10 Ekim'de https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyuruluyor olacak.
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