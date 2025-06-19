Edin Dzeko için geri sayım!

Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'nun yeni adresi Fiorentina oluyor.
Dzeko, İtalyan ekibi için sağlık kontrolünden geçti. Dzeko'nun sağlık kontrollerinin ardından Fiorentina ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması ve resmi transfer duyurusunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
Fenerbahçe'de iki sezonda 99 maçta süre bulan Dzeko, 46 gol attı ve 18 asist yaptı.
Dzeko, İtalyan ekibi için sağlık kontrolünden geçti. Dzeko'nun sağlık kontrollerinin ardından Fiorentina ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması ve resmi transfer duyurusunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
Fenerbahçe'de iki sezonda 99 maçta süre bulan Dzeko, 46 gol attı ve 18 asist yaptı.
💥Edin Dzeko, Fiorentina için sağlık kontrollerinden geçiyor. pic.twitter.com/YXQQsX6rv4
— Sporxtv (@sporxtv) June 19, 2025
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