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Edin Dzeko için geri sayım!

Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko, Fiorentina ile sözleşme imzalayacak. Bosnalı golcü, İtalyan ekibi için sağlık kontrolünden geçti.

calendar 19 Haziran 2025 11:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Edin Dzeko için geri sayım!
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Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'nun yeni adresi Fiorentina oluyor.

Dzeko, İtalyan ekibi için sağlık kontrolünden geçti. Dzeko'nun sağlık kontrollerinin ardından Fiorentina ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması ve resmi transfer duyurusunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de iki sezonda 99 maçta süre bulan Dzeko, 46 gol attı ve 18 asist yaptı.


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