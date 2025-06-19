2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası devam ediyor

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 20 Haziran'da 4 maç yapılacak.
Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın üçüncü gününde, C ve D gruplarında ikinci karşılaşmalar oynanacak.
Müsabakaların programı şöyle:
C Grubu:
18.30 Portekiz-Çekya
21.15 Karadağ-Belçika
D Grubu:
18.15 İsveç-Büyük Britanya
21.00 İspanya-Almanya
Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın üçüncü gününde, C ve D gruplarında ikinci karşılaşmalar oynanacak.
Müsabakaların programı şöyle:
C Grubu:
18.30 Portekiz-Çekya
21.15 Karadağ-Belçika
D Grubu:
18.15 İsveç-Büyük Britanya
21.00 İspanya-Almanya
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...