19 Haziran
Palmeiras-Al Ahly SC
19:00
19 Haziran
Inter Miami CF-FC Porto
22:00
20 Haziran
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01:00
20 Haziran
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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası devam ediyor

18 Haziran'da başlayan turnuva tüm hızıyla devam ediyor.

calendar 19 Haziran 2025 09:45 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 10:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası devam ediyor
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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 20 Haziran'da 4 maç yapılacak.

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın üçüncü gününde, C ve D gruplarında ikinci karşılaşmalar oynanacak.

 

Müsabakaların programı şöyle:

C Grubu:

18.30 Portekiz-Çekya

21.15 Karadağ-Belçika

 

D Grubu:

18.15 İsveç-Büyük Britanya

21.00 İspanya-Almanya


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