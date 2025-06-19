Abdullah Kavukcu'dan Alvaro Morata açıklaması!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, forma sponsorluğu için düzenlenen imza töreninde İspanyol golcü Alvaro Morata hakkında konuştu.



Adı sıkça transfer dedikodularına karışan Morata için herhangi bir resmi teklif almadıklarını belirten Kavukçu, oyuncunun takımda kalmasını istediklerini vurguladı.



"GALATASARAY'IN KİMSEYE BEDAVA VERECEĞİ OYUNCU YOKTUR"

Kavukçu, "Alvaro Morata bizim oyuncumuz ve onu bırakmak istemiyoruz. Galatasaray'ın kimseye bedava vereceği oyuncu yoktur. Bize gelen şu an Morata ile ilgili bir şey yok" dedi.İspanyol yıldızın takımdaki mutluluğuna da değinen Abdullah Kavukçu, "Bana sezon sonu Morata iddiaların aksine 'İyi ki gelmişim' dedi."Bu sezon sarı kırmızılı forma ile 16 maça çıkan Morata, 7 gol 1 asistlik katkı sağladı.