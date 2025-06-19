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Edwards, Durant'i Wolves'a getirmek için "uğraşmıyor"

Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant'in olası bir takasla Minnesota Timberwolves'a gidebileceğine dair çıkan söylentilere rağmen, yıldız oyuncu Anthony Edwards'ın bu konuda aktif bir çaba göstermediği belirtildi.

calendar 19 Haziran 2025 10:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Edwards, Durant'i Wolves'a getirmek için 'uğraşmıyor'
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Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant'in olası bir takasla Minnesota Timberwolves'a gidebileceğine dair çıkan söylentilere rağmen, yıldız oyuncu Anthony Edwards'ın bu konuda aktif bir çaba göstermediği belirtildi.

ESPN'in NBA Today programında konuşan Andspace'ten Marc J. Spears, Edwards'a yakın kaynaklardan aldığı bilgilere dayanarak, "Bu bir haber değil. Anthony şu anda Atlanta'da çalışıyor. Eski takım arkadaşını seviyor ama şu anki takım arkadaşlarını da çok seviyor. Bana söylenenlere göre odak noktası sadece Timberwolves. Los Angeles'a uçup Durant'i ikna etme gibi bir planı yok." dedi.

Edwards ve Durant, 2024 Paris Olimpiyatları'nda birlikte altın madalya kazanmış ve yakın bir bağ kurmuşlardı. Ancak Edwards, bu bağa rağmen tüm enerjisini mevcut takımına ve geleceğe odaklamış durumda.



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