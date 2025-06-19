Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant'in olası bir takasla Minnesota Timberwolves'a gidebileceğine dair çıkan söylentilere rağmen, yıldız oyuncu Anthony Edwards'ın bu konuda aktif bir çaba göstermediği belirtildi.ESPN'in NBA Today programında konuşan Andspace'ten Marc J. Spears, Edwards'a yakın kaynaklardan aldığı bilgilere dayanarak,dedi.Edwards ve Durant, 2024 Paris Olimpiyatları'nda birlikte altın madalya kazanmış ve yakın bir bağ kurmuşlardı. Ancak Edwards, bu bağa rağmen tüm enerjisini mevcut takımına ve geleceğe odaklamış durumda.