Kocaelispor, Aytaç Kara'yı istiyor!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.



Kocaelispor, son olarak Kasımpaşa'nın yıldız oyuncusu Aytaç Kara'yı gündemine aldı.



Süper Lig'in en çok gol atan orta sahası Aytaç Kara'nın, Kocaelispor'a da sıcak baktığı iddia ediliyor. Deneyimli orta sahayı, teknik direktör Selçuk İnan da takımda görmek istiyor.

Kocaelispor ile adı anılan Aytaç Kara, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 38 maçta, 13 gol artarak sezonun en çok gol atan orta saha oyuncusu oldu. 32 yaşındaki deneyimli oyuncu kariyerinde, Altay, Eskişehirspor, Trabzonspor, Yeni Malatyasspor, Bursaspor, Galatasaray, Göztepe ve Kasımpaşa formalarını giydi. Tecrübeli oyuncu Aytaç Kara, bu sezon Kasımpaşa ile çıktığı 26 maçta 6 gol, 1 asist performansı ile oynadı. (Özgür Kocaeli)