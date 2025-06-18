Haber Tarihi: 18 Haziran 2025 17:57 -
Güncelleme Tarihi:
18 Haziran 2025 17:57
Mevlid Kandili ne zaman? 2025 Mevlid Kandili tarihi
2025 yılı dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu. İslam alemi için büyük anlam taşıyan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) dünyaya teşrif ettiği gece olarak kabul edilir. Her yıl Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesi idrak edilen bu mübarek gece, Müslümanlar tarafından dualarla, salavatlarla ve ibadetle geçirilir. Peki, 2025 Mevlid Kandili ne zaman?
Mevlid Kandili, sadece bir doğum günü değil, aynı zamanda rahmet, merhamet ve kurtuluşun insanlığa sunulduğu bir gecedir. Hz. Muhammed'in doğumu, karanlıktan aydınlığa geçişin simgesi olarak görülür. Bu nedenle Mevlid Kandili; toplumsal dayanışmanın, manevi arınmanın ve kardeşliğin pekiştirildiği özel gecelerden biridir. Peki, 2025 Mevlid Kandili ne zaman?>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
2025 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu.
Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİ HAKKINDA
Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.
Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletleri döneminde Hazreti Muhammed'in doğum gününün resmi törenlerle kutlanılmasının yanı sıra Türk ve Arap edebiyatında peygamber sevgisinin işlendiği eserler kaleme alındı.
Özellikle İslam toplumlarının büyük bir kısmında yoğun ilgi gören Süleyman Çelebi'nin "Vesiletü'n Necat (Kurtuluş Vesilesi)" adlı mesnevisi, besteli veya kendine has bir şekilde irticalen mevlit merasimlerinde okundu.
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